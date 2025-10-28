Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gericht erlaubt Namen

Veganer „Likör ohne Ei“ gewinnt skurrilen Prozess

Ausland
28.10.2025 14:44
Das Gericht machte am Mittwoch unmissverständlich klar, dass der „Likör ohne Ei“ auch weiterhin ...
Das Gericht machte am Mittwoch unmissverständlich klar, dass der „Likör ohne Ei“ auch weiterhin so heißen darf.(Bild: Adobe Stock/Andreas Franke)

Was nach einer Banalität klingt, hat in Deutschland zu einem echten Rechtsstreit geführt: Darf ein veganer Likör „Likör ohne Ei“ heißen? Das Landgericht Kiel hat diese Frage nun eindeutig beantwortet – ja, er darf. Der Schutzverband der Spirituosen-Industrie wollte die Bezeichnung verbieten lassen – und scheiterte damit.

0 Kommentare

Der Verband, dessen Vorsitzender der Eierlikör-Hersteller William Verpoorten ist, hatte argumentiert, der Name stelle eine unzulässige Verbindung zu Eierlikör her. Doch die Kieler Richter sahen das anders: Die Formulierung sei gerade eine Abgrenzung zum klassischen Eierlikör – und deshalb unbedenklich. Europäische Verbraucherschutzvorschriften stünden dem nicht entgegen, erklärte Gerichtssprecher Markus Richter nach der Urteilsverkündung.

Auch die alternative Bezeichnung „Alternative zu Eierlikör“ sei zulässig, weil sie die Unterschiede betone, nicht die Gemeinsamkeiten.

Kleine Firma nun „extrem glücklich“
Hinter dem umstrittenen Produkt steht die kleine Firma Nachlass Wahrlich GmbH aus Henstedt-Ulzburg. Ihr veganer Likör auf Sojabasis mit Rum kommt völlig ohne Ei aus – das Unternehmen produziert aber auch herkömmlichen Eierlikör. Geschäftsführer Ole Wittmann zeigte sich nach dem Urteil erleichtert: „Ich bin extrem glücklich“, sagte er. Zur Finanzierung des Prozesses hatte Wittmann sogar ein Crowdfunding gestartet und eine Sonderedition des Likörs herausgebracht, bei der eine Hahnenfeder den letzten Buchstaben des Namens verdeckt. Überschüsse will er dem Tierschutz spenden.

Verband will noch nicht aufgeben
Ganz ohne Folgen bleibt das Verfahren für das Unternehmen dennoch nicht: Wegen eines früheren Verstoßes gegen eine Unterlassungserklärung muss es 5000 Euro an den Kläger zahlen. Der Rechtsstreit hat dem kleinen Hersteller allerdings unverhoffte Aufmerksamkeit beschert. Wittmann berichtet von stark gestiegenen Verkäufen: „Durch den Medienrummel hat der ,Likör ohne Ei‘ enorm an Bekanntheit gewonnen.“

Lesen Sie auch:
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Muss umbenannt werden
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
08.10.2025

Der Schutzverband der Spirituosen-Industrie will sich mit der Entscheidung nicht abfinden. Rechtsanwalt Christofer Eggers kündigte Berufung beim Oberlandesgericht Schleswig an. Das Urteil weiche seiner Ansicht nach von bisherigen Entscheidungen ab, wonach auch eine indirekte Anspielung auf Eierlikör unzulässig sein könne.

Der Streit ums Ei
Streitigkeiten rund um Eierlikör sind in Deutschland kein Novum: Bereits das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte entschieden, dass der Slogan „Ei, Ei, Ei, Ei, Ei“ auf Flaschen des Herstellers Nordik erlaubt ist – obwohl Marktführer Verpoorten darin eine zu große Nähe zum eigenen Werbespruch „Eieiei Verpoorten“ sah.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf