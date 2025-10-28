Veganer „Likör ohne Ei“ gewinnt skurrilen Prozess

Kleine Firma nun „extrem glücklich“

Hinter dem umstrittenen Produkt steht die kleine Firma Nachlass Wahrlich GmbH aus Henstedt-Ulzburg. Ihr veganer Likör auf Sojabasis mit Rum kommt völlig ohne Ei aus – das Unternehmen produziert aber auch herkömmlichen Eierlikör. Geschäftsführer Ole Wittmann zeigte sich nach dem Urteil erleichtert: „Ich bin extrem glücklich“, sagte er. Zur Finanzierung des Prozesses hatte Wittmann sogar ein Crowdfunding gestartet und eine Sonderedition des Likörs herausgebracht, bei der eine Hahnenfeder den letzten Buchstaben des Namens verdeckt. Überschüsse will er dem Tierschutz spenden.