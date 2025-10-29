Das sind die fünf größten Fehler beim Geld anlegen

Diese Woche ist Weltspartag – wer sein Geld anlegt und vermehren will, sollte Tipps betrachten und den Kapitalmarkt nicht außen vor lassen. Die „Krone“ kennt zudem die fünf größten Anlegesünden.
Diese Woche rückt das Sparen in den Fokus. Allgemein sind die Österreicher so motiviert zu sparen wie lange nicht, die Sparquote ist weiterhin sehr hoch. Wegen unsicherer Zeiten legen viele Bürger Geld zur Seite, im besten Fall auch noch, ohne durch die Inflation an Kaufkraft zu verlieren.
