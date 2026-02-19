Pharma-Riese kauft sich aus Flut an Prozessen frei

Es ist ein Milliarden-Deal hinter Gerichtsmauern und ein Vergleich von historischem Ausmaß sowie ein Signal an Märkte wie Gegner: Der deutsche Pharma- und Agrarriese Bayer will den endlosen Glyphosat-Rechtskrieg in den USA mit einem gewaltigen Milliardenpaket eindämmen. Bis zu 7,25 Milliarden Dollar sollen über 21 Jahre fließen, wenn ein Gericht den Sammelvergleich absegnet. Ziel: Tausende Klagen wegen des Unkrautvernichters Roundup beilegen – und potenzielle neue gleich mit. Juristisch wäre das ein Befreiungsschlag nach Jahren kostspieliger Einzelprozesse, die das Unternehmen Milliarden gekostet und den Ruf belastet haben.