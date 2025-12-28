Tierwelt: Das sind die „Verlierer des Jahres“

Artenschutz zahlt sich aus

Die Wirksamkeit von Artenschutz zeige sich bei Haien und Rochen, die auf der Artenschutzkonferenz (CITES COP) in Usbekistan, die so erstmals durch internationale Handelsverbote geschützt worden seien. Mit der Einrichtung des Great Koala National Park sei in Australien 2025 ein entscheidender Schritt zum Schutz der Koalas gesetzt worden. So manche Erfolgsgeschichten gibt es auch aus Österreich zu vermelden. Strenge Schutzgesetze und Artenschutzmaßnahmen hätten etwa dafür gesorgt, dass die Seeadler-Population auf rund 90 Paare angewachsen ist. Auch bei der weltweit am stärksten gefährdeten Tiergruppe – den Stören – zeigen sich Besserungen.