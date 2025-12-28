Waldbrand auf Nordkette: Einsatz bleibt Kraftakt

Die Situation habe sich in der Nacht nicht weiter zugespitzt, erklärte Marcus Wimmer von der Berufsfeuerwehr Innsbruck der „Krone“. „Der Brand ist nach wie vor unter Kontrolle.“ Wimmer berichtet von zahlreichen Glutnestern, die sich in den Boden gegraben hätten. „Hin und wieder flackert erneut eines auf.“ Für die rund 135 Feuerwehrleute aus Innsbruck und den umliegenden Gemeinden, die im Gelände im Einsatz stehen, gehe es nun darum, diese auszugraben.