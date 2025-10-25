Flugbetrieb gestoppt – Mehrere Ballons im Luftraum

Drittes Mal im Oktober

Der Flughafen Vilnius war bereits in der Nacht auf Mittwoch vorübergehend von Ballons lahmgelegt worden – es war der dritte Vorfall in diesem Monat. Laut Innenminister Vladislav Kondratovic gibt es bisher keine Hinweise dafür, dass die auf dem Luftweg aus Belarus geschickten Ballons gezielt eingesetzt werden, um kritische Infrastruktur oder für die nationale Sicherheit wichtige Objekte zu beschädigen.