Ballons am Flughafen Vilnius – mehrere Festnahmen

Litauen hat eine rund 679 Kilometer lange Grenze zu Belarus, die Teil der EU-Außengrenze ist. Die Hauptstadt Vilnius liegt nur etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt. Laut dem Grenzschutz könnten die Heißluftballons wohl deshalb so weit ins Landesinnere gelangen, weil der Wind günstig stand, und sie die Schmugglerinnen und Schmuggler nicht direkt an der Grenze aufsteigen ließen. Sie stiegen nahezu senkrecht auf und überquerten die Landesgrenze in großer Höhe.