„Das crazy Oida“ – Das Jahr der flotten Sprüche

Jubel, Enttäuschung, große Emotionen – auch 2025 entlockte den Stars die ganze Palette der Gefühle. Die „Krone“ blickt noch einmal zurück.
„Skifahren gehört bei uns dazu wie die Panier zum Schnitzel.“
Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Eröffnung der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm.
„WM 2026: Das crazy Oida!
Plakat der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft nach der geschafften WM-Quali.
„Früher hab ich 80 Minuten zugeguckt, heute 90.“
Nils Petersen, Ex-Fußballer.
„Heute hatten sie wieder die Schweinelähmung drinnen.“
ÖSV-Trainer Christian Perner beim Damen-RTL in Kranjska Gora.
Danke! Ihr habt für mich einen Kindheitstraum wahr gemacht. Ich liebe dich, Mama, ich liebe dich, Papa.
Lando Norris, Formel 1-Weltmeister 2026 nach dem Krimi-Finale.
„Dann werden die Würfel neu gemischt.“
Lothar Matthäus, Fußball-Legende, über die Rückkehr von DFB-Tormann Marc-Andre ter Stegen.
„Ich glaube, das war die beste Fahrt, die ich in meiner Karriere gezeigt habe.“
Stephanie Venier nach Super-G-Gold bei der Ski-WM.
„Für mich ist es fast wie ein Saisonende. Es ist, wie wenn ein Stecker gezogen ist. Es ist die größte Niederlage meiner Karriere.“
Manuel Feller nach Platz vier im Slalom der Ski-WM.
„Der WAC hat einen Menschenfresser da hinten in der Mitte drin.“
Austrias Manfred Fischer über Gegner Chibuike Nwaiwu.
Es ist einmalig in der Geschichte, dass Österreich im WM-Finale steht. Es ist unbeschreiblich, wie die Jungs spielen.
Hermann Stadler, Fußball-U17-Coach.
„Tequila, Gummibärchen und Schwimmen. Einfach wie die Touristen sein.“
Aryna Sabalenka, Tennis-Weltranglisten-Erste, wie sie die Niederlage im Paris-Finale verarbeiten wolle.
„Etwas Sinnloseres als Rassismus gibt es nicht.“
Marco Rose, Fußball-Trainer.
„Ich bin nutzlos, absolut nutzlos.“
Der siebenfache Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton nach Rang zwölf im Ungarn-Qualifying.
Mein ganzer Körper vibriert, ich habe überall Ganslhaut, ich zittere, meine Hax’n sind echt Butter jetzt.
Katharina Truppe nach ihrem ersten Ski-Weltcup-Sieg.
„Das ist quasi unser Weltmeistertitel.“
Eishockey-Teamchef Roger Bader über Österreichs Einzug ins WM-Viertelfinale.
„Wenn Rapid und Austria gemeinsam zu einer Pressekonferenz kommen, werden wir auch eine Regierung zambringen.“
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.
