Kafka als Spiel aus Sein und Schein

Es gibt Dinge, die an nichts anderem scheitern, als an sich selbst. Anders als im Stück selbst, trifft das bei Kafkas „Das Schloss“ im Landestheater Niederösterreich keineswegs zu. Düster, geheimnisvoll, beinah morbide fällt hier Weltliteratur in feinfühlige, wissende Hände. Denn wenn vier Darstellerinnen alle elf Rollen verkörpern, dann steckt schon ein bildgewaltiger Kunstgriff dahinter. Unter der Regie von Gernot Grünewald werden Körper, Fassaden oder auch die Luft selbst zu Projektionsflächen.