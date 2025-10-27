„Gold“ für RAIQA-Quartier noch vor Fertigstellung

Freude herrscht dieser Tage bei der Raiffeisen-Landesbank Tirol. Noch vor der Fertigstellung des in Bau befindlichen RAIQA-Quartiers in Innsbruck wurde das Bürogebäude mit dem klimaaktiv-Gebäudestandard Gold deklariert.
Die endgültige Bestätigung erfolgt freilich erst 2026, wenn alle Bau- und Messwerte vorliegen. Insgesamt erreichte das Gebäude 927 von 1000 möglichen Punkten. Mindestens 900 sind für den Gold-Standard erforderlich. Bewertet wurde das Gebäude nach den Kriterien Energie und Versorgung, Baustoffe und Konstruktion, Komfort und Gesundheit sowie Standortqualität.
Das ist für uns ein klarer Auftrag, unseren Weg in Richtung CO₂-Neutralität weiterzugehen.
Christof Splechtna
„Besonders hoch gewertet wurden die Maßnahmen zur Energieeffizienz – mit Wärmepumpen, Lüftung mit Wärmerückgewinnung und einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach, die einen Teil des Stroms direkt vor Ort erzeugt“, heißt es in einer Aussendung.
„Wichtiger Meilenstein für unsere Nachhaltigkeitsstrategie“
„Die klimaaktiv-Planungsdeklaration in Gold für das RAIQA ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Sie bestätigt unseren Anspruch, bei Bauprojekten höchste ökologische Standards einzuhalten. Gleichzeitig ist sie für uns ein klarer Auftrag, unseren Weg in Richtung CO₂-Neutralität weiterzugehen“, betont Vorstand Christof Splechtna.
