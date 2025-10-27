„Gold“ für RAIQA-Quartier noch vor Fertigstellung

Die endgültige Bestätigung erfolgt freilich erst 2026, wenn alle Bau- und Messwerte vorliegen. Insgesamt erreichte das Gebäude 927 von 1000 möglichen Punkten. Mindestens 900 sind für den Gold-Standard erforderlich. Bewertet wurde das Gebäude nach den Kriterien Energie und Versorgung, Baustoffe und Konstruktion, Komfort und Gesundheit sowie Standortqualität.