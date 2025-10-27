Herzlose und kurzsichtige Gesundheitspolitik

Eines der größten Probleme des heimischen Gesundheitssystems ist nämlich die Personalnot. Lange wurde nicht in die Ausbildung investiert. Man hat Pensionswellen übersehen oder ignoriert. Und während der Pandemie sind die Mitarbeiter scharenweise aus den Spitälern geflüchtet. In andere Berufe oder ins Ausland, wo ihnen deutlich mehr Wertschätzung entgegengebracht wird.