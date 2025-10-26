Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tod in der Notaufnahme

Patientin abgewiesen: Wut und Fassungslosigkeit

Oberösterreich
26.10.2025 15:48
Die Frau stab im Klinikum Rohrbach im Mühlviertel in Oberösterreich.
Die Frau stab im Klinikum Rohrbach im Mühlviertel in Oberösterreich.(Bild: Spitzbart Wolfgang)
(Bild: Tröster Andreas)

Wut und Empörung sind riesig: Nach der Enthüllung der „Krone“, dass es für eine sterbende Frau aus Oberösterreich (55) keinen Platz in einer Spezialklinik gab, zeigt sich: Das Gesundheitssystem ist am absoluten Limit. Politiker überschlagen sich mit Beileidsbekundungen und Forderungen, die „Krone“ liefert hier einen aktuellen Stand. 

0 Kommentare

Die von der „Krone“ enthüllten Hintergründe zum Fall sind bekannt: Eine Frau aus dem Bezirk Rohrbach in Oberösterreich (55) bekam am Abend des 14. Oktober plötzlich heftige Schmerzen in der Brustgegend. Sie suchte noch selbst Hilfe in der Notaufnahme des Klinikums in der Bezirkshauptstadt, Stunden später war sie aber tot. 

Der Spitalsbetreiber, die Oberösterreichische Gesundheitsholding, bestätigte die Recherchen der „Krone“: Bei der Mutter einer Tochter und eines Sohns wurde um 21.10 Uhr eine sogenannte Stanford-A-Dissektion. Das ist ein hochakutes, lebensbedrohliches Krankheitsbild.

Mussten der Frau beim Sterben zusehen
Die behandelten Ärzte wollten die Frau sofort per Hubschrauber in eine Spezialklinik bringen lassen, wegen einer zu hohen Auslastung gab es aber von überall Absagen: vom Kepler-Universitätsklinikum, dem wichtigsten Spital in Oberösterreich, ebenso wie aus Salzburg, Passau, Wels oder St. Pölten. „Wir konnten nichts tun und mussten der Frau beim Sterben zusehen“, schildert ein Krankenhausmitarbeiter.

Die ÖAMTC-Christophorus-Flotte kann auch in der Nacht Patienten transportieren.
Die ÖAMTC-Christophorus-Flotte kann auch in der Nacht Patienten transportieren.(Bild: Imre Antal)

Ein Flug mit dem Hubschrauber sei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich gewesen, heißt es. Tatsächlich verfügt die Christophorus-Flotte des ÖAMTC über mehrere Maschinen und Stützpunkte, um auch in der Nacht schwerst verletzte Patienten von einem Spital zu anderen zu fliegen. Hier muss nicht ein im Bundesland selbst stationierter Helikopter zum Einsatz kommen.

Zitat Icon

Es ist für mich völlig unverständlich, dass hier weder im Bundesland noch über Bundesländergrenzen hinweg eine rasche Hilfe möglich war.

LH-Vize Christine Haberlander, ÖVP

Bild: Kerschbaummayr Werner

Oberösterreichs Gesundheitslandesrätin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) ist seit Freitag über den Vorfall informiert, Sonntagmittag meldete sie sich schließlich zu Wort. In einer der „Krone“ vorliegenden Stellungnahme sagt sie: „Der Tod dieser Frau ist menschlich eine Tragödie und mein Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen. Es ist für mich völlig unverständlich, dass hier weder im Bundesland noch über Bundesländergrenzen hinweg eine rasche Hilfe möglich war.“

Verantwortliche Landesrätin ordnet Überprüfung an
Und weiter: „Dr. Harnoncourt (der Vorstand der Gesundheitsholding, Anmerkung) und die Gesundheitsholding wurden von mir angewiesen, die Geschehnisse aufzuklären. Ich lege Wert darauf, dass eine umfassende Analyse zu den Abläufen gemacht wird. Alle beteiligten Organisationen haben die Verantwortung, aus diesem Fall zu lernen und zu überprüfen, wie Verbesserungen in der Versorgung von Patientinnen und Patienten erreicht werden können.“

Zitat Icon

Wenn wir nicht rasch handeln, steuern wir auf ein Total-Systemversagen hin.

SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder

Bild: MecGreenie Production OG

Peter Binder, Dritter Präsident der Oberösterreichischen Landtags und SPÖ-Gesundheitssprecher, reagierte am Sonntag „erschüttert“. Es sei „kaum fassbar, dass so etwas in unserer Spitalslandschaft überhaupt möglich ist“. Vollständige Aufklärung sei „das oberste Gebot der Stunde“. Es würden sich massive Hinweise mehren, „dass wir auf ein Total-Systemversagen zusteuern, wenn wir nicht rasch handeln!“, so Binder.

Lesen Sie auch:
Weil sie Schmerzen hatte, suchte eine Mühlviertlerin (55) im Klinikum Rohrbach Hilfe. Knapp fünf ...
Krone Plus Logo
Drama in Notaufnahme
Trotz Lebensgefahr abgewiesen: Patientin (55) tot
26.10.2025

Der freiheitliche Linzer Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) meint: Der Vorfall zeige, dass das oberösterreichische Spitalswesen an seine Grenzen gestoßen sei – organisatorisch, personell und strukturell: „Diese Tragödie muss ein Weckruf sein. Wir müssen die Spitäler entlasten, Kompetenzen bündeln und die Digitalisierung endlich nutzen.“

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
OberösterreichSalzburgPassauSt. Pölten
EnthüllungMutterHubschrauber
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
192.479 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
163.701 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Niederösterreich
Lokführer vergaß, im Bahnhof stehenzubleiben
143.341 mal gelesen
Zu einer kleinen Enttäuschung kam es für die Fahrgäste, die am Montag in Amstetten in die ...
Mehr Oberösterreich
Bundesliga im TICKER
LIVE: Schlussphase! Kann Ried gegen Rapid treffen?
Krone Plus Logo
Geräte abgestellt
Nach Tragödie um Baby fand Julia ins Leben zurück
Tod in der Notaufnahme
Patientin abgewiesen: Wut und Fassungslosigkeit
Anrainer hatte Glück
„Plötzlich ist das Auto über mich geflogen“
3. Liga auf krone.tv
LIVE: LASK trifft auf Leader Voitsberg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf