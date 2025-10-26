Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Spiel der Runde

Im Video: Goalie hält die Null und trifft selbst!

Kärnten
26.10.2025 20:57
Goalie Patrick Gailer wurde für Afritz zum Matchwinner in Straßburg.
Goalie Patrick Gailer wurde für Afritz zum Matchwinner in Straßburg.(Bild: Kuess Josef)

Fußball kurios in der 1. Klasse Mitte! Beim Schlagerspiel zwischen Straßburg und Afritz entschied ein Akteur mit dem 1:0 die Partie, von dem man es wohl am wenigsten erwartet hätte. Wie das kam, erklärt er hier. . .

0 Kommentare

Hans Jörg Butt auf österreichisch! Der deutsche Nationalkeeper war im Nachbarland legendär, weil er mit 26 Treffern vom Elfmeterpunkt (Erfolgsquote: 84 Prozent) der erfolgreichste Torschütze der Bundesliga auf der Position des Torhüters wurde. Genau wie in Afritz!

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
195.797 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
167.248 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Niederösterreich
Lokführer vergaß, im Bahnhof stehenzubleiben
144.422 mal gelesen
Zu einer kleinen Enttäuschung kam es für die Fahrgäste, die am Montag in Amstetten in die ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Spiel der Runde
Im Video: Goalie hält die Null und trifft selbst!
Langes Warten
Friedhof in Klagenfurt bekommt zwei neue Schranken
Pleite für Sturm Graz
Peter Pacult feiert WAC-Premierensieg beim Meister
Die heimliche Hymne
Lied-Denkmal erinnert am See an Mittergradnegger
Kracht in anderes Auto
Verfolgungsjagd: Alkolenker rast der Polizei davon
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf