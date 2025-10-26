Lokführer vergisst, im Bahnhof anzuhalten

Nur ein Missgeschick

Ein „Missgeschick“, so die Erklärung des Unternehmens. Der Lokführer habe auf die Bremsung „einfach vergessen“, weil seine ganze Konzentration auf ein „grünes Signal“ fixiert war, so die Erklärung. Grün heißt eben weiter fahren. „Das ist in etwa so, als würde ein Busfahrer bei einer grünen Ampel an einer Haltestelle vorbeifahren“, teilte das Westbahn-Management der „Krone“ mit. Und gerade am Bahnhof Amstetten dürfen Züge auch mit höherer Geschwindigkeit durchfahren, sofern sie keinen planmäßigen Stopp einlegen müssen.