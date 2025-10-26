Wechsel zahlt sich aus: „Muss Stöger gratulieren!“

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir sind nicht mit viel Selbstvertrauen in die Partie reingegangen. Zu Beginn hat uns Paul Gartler im Spiel gehalten, dann haben wir uns ein bisschen konsolidiert. Wir hatten noch die eine oder andere Möglichkeit. Wir sind sehr froh, dass wir einen Dreier gemacht haben. Dass die Leichtigkeit in unserem Fall nicht so da sein kann, ist klar.“