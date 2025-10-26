Jäger bei Treibjagd von Jagdkollegen angeschossen

An diese Treibjagd in Oberösterreich werden sich die Teilnehmer und vielleicht auch ein Hase wohl noch länger erinnern – denn im Jagdeifer dürfte sie ein wenig aus dem Ruder gelaufen sein. Der Notarzt musste gerufen werden. Seitens der Exekutive besteht der Verdacht, dass Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten wurden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.