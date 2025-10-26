Butler von Lady Di serviert Pikantes über „Royals“

Er war Butler am englischen Königshaus, nun hält Paul Burrell Knigge-Unterricht an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg (Steiermark). Einmal mehr tischt der ehemalige Diener von Lady Di, der Bestseller über seine Zeit an der Seite der unglücklichen Prinzessin geschrieben hat, dabei auch Pikantes über die „Royals“ auf.
Ein Hauch von royalem Glanz weht durch die Tourismusschulen Bad Gleichenberg. Lady-Di-Butler Paul Burrell übernimmt den Feinschliff in Sachen Etikette, Stil und gutes Benehmen am königlich gedeckten Tisch. „Wir haben feinstes Porzellangeschirr und schweres Silberbesteck aus dem Schloss Kornberg geholt, um den Ansprüchen des weltberühmten Butlers zu entsprechen“, rollt Schuldirektor Alfred Tieber seinem Gastlehrer den roten Teppich aus. „Seit Tagen herrscht an der Schule eine große Aufregung, auch wenn nicht ein jeder sofort gewusst hat, welche Berühmtheit da kommt. Von TikTok ist den meisten nur der Butler von Cristiano Ronaldo ein Begriff.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.