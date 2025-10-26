Vorteilswelt
Bei Steiermark-Besuch

Butler von Lady Di serviert Pikantes über „Royals“

Steiermark
26.10.2025 14:00
Paul Burrell als Knigge-Lehrer in der Steiermark.
Paul Burrell als Knigge-Lehrer in der Steiermark.(Bild: Tourismusschulen Bad Gleichenberg/zVg.)

Er war Butler am englischen Königshaus, nun hält Paul Burrell Knigge-Unterricht an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg (Steiermark). Einmal mehr tischt der ehemalige Diener von Lady Di, der Bestseller über seine Zeit an der Seite der unglücklichen Prinzessin geschrieben hat, dabei auch Pikantes über die „Royals“ auf.

Ein Hauch von royalem Glanz weht durch die Tourismusschulen Bad Gleichenberg. Lady-Di-Butler Paul Burrell übernimmt den Feinschliff in Sachen Etikette, Stil und gutes Benehmen am königlich gedeckten Tisch. „Wir haben feinstes Porzellangeschirr und schweres Silberbesteck aus dem Schloss Kornberg geholt, um den Ansprüchen des weltberühmten Butlers zu entsprechen“, rollt Schuldirektor Alfred Tieber seinem Gastlehrer den roten Teppich aus. „Seit Tagen herrscht an der Schule eine große Aufregung, auch wenn nicht ein jeder sofort gewusst hat, welche Berühmtheit da kommt. Von TikTok ist den meisten nur der Butler von Cristiano Ronaldo ein Begriff.“

