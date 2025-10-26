Butler von Lady Di serviert Pikantes über „Royals“

Ein Hauch von royalem Glanz weht durch die Tourismusschulen Bad Gleichenberg. Lady-Di-Butler Paul Burrell übernimmt den Feinschliff in Sachen Etikette, Stil und gutes Benehmen am königlich gedeckten Tisch. „Wir haben feinstes Porzellangeschirr und schweres Silberbesteck aus dem Schloss Kornberg geholt, um den Ansprüchen des weltberühmten Butlers zu entsprechen“, rollt Schuldirektor Alfred Tieber seinem Gastlehrer den roten Teppich aus. „Seit Tagen herrscht an der Schule eine große Aufregung, auch wenn nicht ein jeder sofort gewusst hat, welche Berühmtheit da kommt. Von TikTok ist den meisten nur der Butler von Cristiano Ronaldo ein Begriff.“