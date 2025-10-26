FK Austria gegen Red Bull Salzburg, LIVE ab 17 UHR

Salzburg brachte sich gegen Ferencvaros mit haarsträubenden Defensivschnitzern um die Früchte seiner 1:0-Führung, unterlag mit 2:3 und schleppt sich weiter durch die Saison. Immerhin liegt man in der Liga noch auf Platz zwei, der ist freilich in Gefahr. Er könnte im Falle einer Niederlage am Verteilerkreis an die Austria gehen. Der Rückstand auf Sturm könnte am Sonntagabend schon sechs Punkte betragen, und das bei einem Spiel weniger. „Uns steckt das Ferencvaros-Match noch in den Knochen, körperlich und auch psychisch“, gestand Trainer Thomas Letsch, dessen Arbeit wohl immer kritischer beäugt wird. „Jetzt müssen wir in Wien-Favoriten anschreiben, was im Idealfall heißt, dass wir drei Punkte holen.“