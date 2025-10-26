Dieser Kärntner machte Mercedes in Melbourne groß

Vom Bauernhofgehilfen zum wohlhabenden Sunnyboy: Mit seinen 95 Jahren ist Karl Hagen so fit und gesellig wie manch 60-Jähriger nicht. Der Klagenfurter wanderte vor 70 Jahren nach Australien aus, um seine Bilderbuchkarriere zu starten.
Zum Interview düst Karl Hagen mit einem Auto schnittig auf den Parkplatz des Gasthofes „Singer“ bei Ferlach. Mithilfe von Freunden ist der rüstige Wahlaustralier auch in Kärnten mobil. Wenn der 95-Jährige seine alte Heimat besucht, ist sein Terminkalender voll: Golfturnier von Franz Klammer, Musi-Open Air und das wichtigste – seine Bekannten treffen. „Mit Freunden zusammen zu sein und zu lachen – es gibt nichts Schöneres – die beste Medizin“, lächelt Hagen verschmitzt.
