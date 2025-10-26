Er war ein mächtiger Manager und dann dem Tode nah

An einem Oktobermorgen sitzt Stephan Schäfer auf dem Tennisplatz. „Heute früh habe ich sogar nach langer Zeit mal wieder Tennis gespielt“, erzählt er und lächelt. „Wir haben Frieden geschlossen, mein Finger und ich – und ich bin dankbar für jede Vorhand.“ Ein Satz wie eine Pointe, leicht und warm – und doch trägt er das Gewicht eines Neuanfangs.