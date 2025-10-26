Vorteilswelt
Schäfers Neubeginn

Er war ein mächtiger Manager und dann dem Tode nah

Leben
26.10.2025 17:30
Stephan Schäfer (51) ist heute nicht mehr der gestresste Manager, sondern häufiger Talk-Gast als ...
Stephan Schäfer (51) ist heute nicht mehr der gestresste Manager, sondern häufiger Talk-Gast als Bestseller-Autor.(Bild: anja zurbruegg)

Stephan Schäfer war als Verlagsvorstand und RTL-Boss einer der erfolgreichsten Manager in Deutschland. Nach einer schweren Krankheit fand der 51-Jährige ein neues Leben – und schreibt heute Roman-Bestseller über den Sinn im Leben und das Glück im Kleinen.

0 Kommentare

An einem Oktobermorgen sitzt Stephan Schäfer auf dem Tennisplatz. „Heute früh habe ich sogar nach langer Zeit mal wieder Tennis gespielt“, erzählt er und lächelt. „Wir haben Frieden geschlossen, mein Finger und ich – und ich bin dankbar für jede Vorhand.“ Ein Satz wie eine Pointe, leicht und warm – und doch trägt er das Gewicht eines Neuanfangs.

Euke Frank
Euke Frank
Loading
