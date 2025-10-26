LASK-Rückfall gegen GAK in die Vor-Kühbauer-Ära

Morgen soll nach dem 2:0 bei Rapid und dem 1:0 gegen den GAK im ÖFB-Cup-Achtelfinale in Stripfing der Sieges-Hattrick für den LASK her. Der gegen die Grazer über weite Phasen so wirkte wie in der Vor-Kühbauer-Ära: Bemüht, aber ideenlos. Ohne Kreativität, ohne taugliches Rezept, um die geballte GAK-Defensive auszuhebeln. Ein Rückfall nach dem Topspiel in Wien gegen Rapid, aber natürlich unter gänzlich anderen Voraussetzungen.