LASK-Rückfall gegen GAK in die Vor-Kühbauer-Ära

Trainer Didi Kühbauer meinte schon vor dem 1:0 gegen den GAK, dass die Partie gegen die Steirer kein Leckerbissen werden würde. Er hatte Recht: Die Linzer plagten sich gegen einen tiefstehenden Gegner, der den Teambus vor dem Tor geparkt hatte. Horvath erlöste dann den LASK.
Morgen soll nach dem 2:0 bei Rapid und dem 1:0 gegen den GAK im ÖFB-Cup-Achtelfinale in Stripfing der Sieges-Hattrick für den LASK her. Der gegen die Grazer über weite Phasen so wirkte wie in der Vor-Kühbauer-Ära: Bemüht, aber ideenlos. Ohne Kreativität, ohne taugliches Rezept, um die geballte GAK-Defensive auszuhebeln. Ein Rückfall nach dem Topspiel in Wien gegen Rapid, aber natürlich unter gänzlich anderen Voraussetzungen.
