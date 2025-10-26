Bahn-WM: Wafler verpasst zum Abschluss die Top-10

Der Wiener Tim Wafler hat auch am Schlusstag der Bahnrad-WM in Santiago de Chile einen Top-10-Platz verpasst. Der Straßen-Staatsmeister belegte am Sonntag im Ausscheidungsrennen Platz zwölf.
Im Scratch zum Auftakt der Titelkämpfe hatte er Rang 13 erreicht. Auch seinen Teamkollegen Raphael Kokas und Maximilian Schmidbauer gelang bei der WM kein Spitzenplatz, im abschließenden Madison wurde das Duo 14.
„Es war nicht katastrophal, aber es ist auch kein Geheimnis, dass ich mir mehr erwartet habe“, sagte Wafler nach dem Ausscheidungsrennen. Der 23-Jährige war ratlos, warum es trotz Topform nicht zu mehr gereicht hatte. „Ich denke, ich war so gut vorbereitet, so stark und hatte die besten körperlichen Werte wie noch nie. Aber ich konnte es nicht auf die Bahn bringen, irgendwie hat es nicht gezündet.“
