Bahn-WM: Wafler verpasst zum Abschluss die Top-10

„Es war nicht katastrophal, aber es ist auch kein Geheimnis, dass ich mir mehr erwartet habe“, sagte Wafler nach dem Ausscheidungsrennen. Der 23-Jährige war ratlos, warum es trotz Topform nicht zu mehr gereicht hatte. „Ich denke, ich war so gut vorbereitet, so stark und hatte die besten körperlichen Werte wie noch nie. Aber ich konnte es nicht auf die Bahn bringen, irgendwie hat es nicht gezündet.“