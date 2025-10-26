Adam Driver gustierte durch die Bundeshauptstadt

Er ist gerade für Dreharbeiten in Budapest – da ließ es sich „Star Wars“-Star Adam Driver natürlich nicht nehmen, einen kurzen Abstecher nach Wien zu machen. Neben Schloss Schönbrunn stand noch ein kulinarisches Highlight auf seinem Programm ...
Eigentlich hat er beruflich gerade in Budapest Verpflichtungen – dort steht „Star Wars“-Star Adam Driver nämlich, gemeinsam mit Oscarpreisträgerin Anne Hathaway, für Regie-Ass Ron Howard und ihren Film „Alone At Dawn“ vor der Kamera. Darin spielt Driver, selber einst ein Marine-Soldat, Air-Force-Unteroffizier John Chapman, der 2002 in Afghanistan gefallen ist. Ein nicht ganz unstrapaziöses Unterfangen, für das der Hollywoodstar bei Kräften bleiben muss, was er – quasi einen Steinwurf von Budapest entfernt – bei einem unverhofften Wien-Besuch auch tat.
Schönbrunn und Schnitzel
Fixpunkt für den Schauspieler war ein Ausflug nach Schloss Schönbrunn, wie er Christoph Plachutta verriet, der ihn im Anschluss im Plachutta-Stammhaus in Hietzing verköstigte und Driver endlich in den Genuss eines Wiener Schnitzels kam. Danach ging es für den Kylo-Ren-Darsteller wieder Richtung Budapest – gut gesättigt und mit dem Versprechen, bald wieder zurück zu sein.
