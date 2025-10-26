Adam Driver gustierte durch die Bundeshauptstadt

Eigentlich hat er beruflich gerade in Budapest Verpflichtungen – dort steht „Star Wars“-Star Adam Driver nämlich, gemeinsam mit Oscarpreisträgerin Anne Hathaway, für Regie-Ass Ron Howard und ihren Film „Alone At Dawn“ vor der Kamera. Darin spielt Driver, selber einst ein Marine-Soldat, Air-Force-Unteroffizier John Chapman, der 2002 in Afghanistan gefallen ist. Ein nicht ganz unstrapaziöses Unterfangen, für das der Hollywoodstar bei Kräften bleiben muss, was er – quasi einen Steinwurf von Budapest entfernt – bei einem unverhofften Wien-Besuch auch tat.