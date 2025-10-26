Mutiger Einsatz: Opfer verfolgt Messer-Angreifer

Ein 26-Jähriger soll am Samstagabend von einem Unbekannten in Wien-Rudholfsheim-Fünfhaus mit einem Messer attackiert worden sein. Er wich geschickt aus und setzte dem Angreifer anschließend mit einem E-Scooter nach. Die Polizei stoppte mithilfe der WEGA den Tatverdächtigen kurze Zeit später in einer Bim.