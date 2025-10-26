Mutiger Einsatz: Opfer verfolgt Messer-Angreifer

Ein 26-Jähriger soll am Samstagabend von einem Unbekannten in Wien-Rudholfsheim-Fünfhaus mit einem Messer attackiert worden sein. Er wich geschickt aus und setzte dem Angreifer anschließend mit einem E-Scooter nach. Die Polizei stoppte mithilfe der WEGA den Tatverdächtigen kurze Zeit später in einer Bim.
Trotz des Angriffs ließ sich der 26-Jährige nicht einschüchtern. Ein Unbekannter hatte ihm zunächst Drogen angeboten, und als dieser ablehnte, soll der Mann ein Messer gezogen und versucht haben auf ihn einzustechen.
Angreifer mit E-Scooter verfolgt
Das Opfer konnte laut eigenen Angaben ausweichen und blieb unverletzt. Der Täter ergriff die Flucht. Daraufhin schnappte sich der 26-Jährige einen E-Scooter und verfolgte den mutmaßlichen Angreifer. Währenddessen alarmierte er die Polizei und beschrieb die Fluchtroute des Flüchtenden.
Klappmesser sichergestellt
Die Beamten der Sondereinheit WEGA konnten den Verdächtigen kurze Zeit später in einer Straßenbahn am Neubaugürtel stoppen. Bei der Durchsuchung seiner Sporttasche wurde die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, gefunden und sichergestellt.
Der 26-jährige Syrer wurde wegen des Verdachts der versuchten schweren absichtlichen Körperverletzung angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.
