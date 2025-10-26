Vorteilswelt
Umdenken beim ÖSV-Ass?

Klartext von Feller: „Wo ich am Start stehe, …“

Ski Alpin
26.10.2025 19:06
Manuel Feller lässt weitere Starts im Riesentorlauf offen.
Manuel Feller lässt weitere Starts im Riesentorlauf offen.(Bild: GEPA)

Starker Auftakt der ÖSV-Herren in Sölden – für Manuel Feller ist der Sonntag allerdings ein Tag zum Vergessen. Der Tiroler schied bereits im ersten Durchgang aus und ließ weitere Riesentorlauf-Starts offen. 

Noch vor dem Saisonauftakt zeigte sich Feller doch wieder motiviert im Riesentorlauf an den Start zu gehen. Zeigte sich vor dem ersten Durchgang auch enttäuscht, dass das Rennen verkürzt werden musste. Doch dann war der Arbeitstag für den Tiroler schneller zu Ende, als gedacht.

Nach wenigen Sekunden schied Feller aus und zeigte sich nachher bedient. Gibt es jetzt wieder ein Umdenken beim 33-Jährigen? „Ich werde auch Riesentorlauf trainieren, wenn ich keine Riesentorlauf-Rennen mehr fahre. Wo ich am Start stehe, werdet ihr alles sehen“, ließ der Tiroler offen, wie es in dieser Disziplin für ihn weitergehen wird

