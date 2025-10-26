„Wenn er Blut leckt“: Begeisterung um Schwarz

Lebendige Erinnerungen an Sölden 2023

Der Umstand, dass das Rennen in der Pause zwischen den Durchgängen aufgrund des Schlechtwetters kurz schon in Richtung Abbruch tendierte, weckte bei Schwarz Erinnerungen an sein Sölden-Erlebnis 2023. Damals wurde tatsächlich nach 47 Läufern im ersten Durchgang wegen starken Windes abgebrochen, als er das Rennen vor Odermatt anführte. „Ich war im Atomic-Testcenter, habe dann zum ‘Höfi‘ (Christian Höflehner/Anm.) gesagt, dass wir vor zwei Jahren genau gleich da gesessen sind. Ich habe mich noch einmal niedergelegt, habe abgeschaltet und mir gedacht, ich schaue mir an, was passiert. Wenn es wieder abgesagt wird, dann weiß ich wenigstens, dass die Form wieder passt“, führte er aus.