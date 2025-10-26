Salzburg unterliegt Pustertal, auch KAC verliert

Salzburg glich gegen Pustertal drei Rückstände aus. Zweimal war es Michael Raffl, der für den nur kurzzeitigen Ausgleich sorgte. Dem vierten Gegentreffer der Südtiroler in der 58. Minute hatten die „Bullen“ aber nichts mehr entgegenzusetzen. Kurz darauf gelang den Gästen auch noch das 5:3. In Klagenfurt gingen die Heimischen durch Thomas Hundertpfund, David Waschnig und Simeon Schwinger dreimal in Führung, Ljubljana gelang aber jeweils der Ausgleich. In der Schlussphase und der Verlängerung fiel kein weiterer Treffer, im Penaltyschießen hatten die Slowenen das bessere Ende für sich.