Trumps Drogen-Krieg ist für Wiener Experte „Mord“

Den Drogen-Kartellen in Lateinamerika hat Trump schon beim Amtsantritt den Krieg erklärt. Jetzt macht er Ernst und lässt vom Militär mutmaßliche Schmuggler-U-Boote in der Karibik in die Luft jagen. Der international gefragte Völkerrechtsexperte Dr. Ralph Janik aus Wien analysiert Donald Trumps Spiel mit dem Feuer.