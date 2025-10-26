„Narco-Terroristen“
Trumps Drogen-Krieg ist für Wiener Experte „Mord“
Den Drogen-Kartellen in Lateinamerika hat Trump schon beim Amtsantritt den Krieg erklärt. Jetzt macht er Ernst und lässt vom Militär mutmaßliche Schmuggler-U-Boote in der Karibik in die Luft jagen. Der international gefragte Völkerrechtsexperte Dr. Ralph Janik aus Wien analysiert Donald Trumps Spiel mit dem Feuer.
Der Sensenmann kommt auf leisen Sohlen. Doch wenn er sein Werkzeug auspackt, so sagt man, ist das Ende unaufhaltsam.
