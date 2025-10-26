Nach Tragödie um Baby fand Julia ins Leben zurück

Am 25. Juli 2023 stellten Julia und Marco Wolf das Atmungsgerät bei ihrem Sohn ab. Emjay litt an einem seltenen Gendefekt und wurde nur fünf Wochen alt. Nach über zwei Jahren der Trauer kann Julia nun wieder lachen. Vor zwei Monaten kam Tochter Enya zur Welt. Wie die Linzerin das Drama um ihren Sohn überwunden und was der Verlust mit ihrer Ehe gemacht hat – die „Krone“ besuchte eine bemerkenswerte junge Frau.
Die Urne steht noch immer auf einem Kasten im Wohnzimmer, daneben eine Kerze mit dem Namen Emjay sowie dem Datum des 25. Juli 2023. Es war jener Tag, an dem Julia und Marco Wolf das Beatmungsgerät ihres Sohnes abgeschaltet haben. Der kleine Bub litt an einem seltenen Gendefekt und wurde nur fünf Wochen alt.
