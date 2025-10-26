Wieder Sieg verspielt! Braucht es den Psychologen?

Die Nachspielzeit wird angezeigt, das Spiel neigt sich dem Ende zu. Und plötzlich – so scheint es – beginnen die Hartberger Fußballer zu verkopfen. Gleich dreimal wurden zuletzt Punkte im Finish hergeschenkt – und das, obwohl die Oststeirer zweimal sogar eine komfortable Führung herausgespielt hatten. Alles nur ein Kopfproblem?