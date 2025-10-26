Wilde Clasico-Szenen – auch David Alaba mittendrin

Mbappe und Bellingham brillieren

Zum Sportlichen: Kylian Mbappe (22.) und Jude Bellingham (43.) schossen die „Königlichen“ am Sonntag bei einem Gegentor durch Fermin Lopez (38.) zum Heimsieg. Damit gelang Real auch eine kleine Revanche für die vergangene Saison, in der man alle vier Duelle mit dem Erzrivalen verloren hatte.