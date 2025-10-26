Wilde Clasico-Szenen – auch David Alaba mittendrin

Wilde Szenen im Clasico: In der Schlussphase und auch nach dem Schlusspfiff kam es zu Rudelbildungen zwischen den Spielern von Real Madrid und Barcelona. Auch ÖFB-Teamspieler David Alaba, der verletzungsbedingt zuschauen musste, war mittendrin.
Im Finish sah Barcelonas Mittelfeldstratege Pedri Gelb-Rot. Unmittelbar danach kam es zu tumultartigen Szenen an der Seitenlinie. Auch nach dem 2:1-Sieg von Real Madrid beruhigten sich die Gemüter nicht.
Unter der Woche hatte Supertalent Lamine Yamal die Real-Profis bereits provoziert. Nach dem Spiel gingen unter anderem Routinier Dani Carvajal mit dem Barcelona-Kicker auf Konfrontationskurs. Auch Vinicius Junior knöpfte sich den Jungspund vor.
Alaba zählte zu jenen Personen, die zu schlichten versuchten. Und sogar Sicherheitskräfte und die Polizei mussten einschreiten.
Am Ende konnten die Streithähne getrennt werden. Doch die Szenen zeigten, wie wichtig die Partie für beide Mannschaft war.
Mbappe und Bellingham brillieren
Zum Sportlichen: Kylian Mbappe (22.) und Jude Bellingham (43.) schossen die „Königlichen“ am Sonntag bei einem Gegentor durch Fermin Lopez (38.) zum Heimsieg. Damit gelang Real auch eine kleine Revanche für die vergangene Saison, in der man alle vier Duelle mit dem Erzrivalen verloren hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.