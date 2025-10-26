Vorteilswelt
Tumulte bei Real-Sieg

Wilde Clasico-Szenen – auch David Alaba mittendrin

La Liga
26.10.2025 20:16
Die Spieler von Real Madrid und Barcelona gerieten aneinander.
Die Spieler von Real Madrid und Barcelona gerieten aneinander.(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

Wilde Szenen im Clasico: In der Schlussphase und auch nach dem Schlusspfiff kam es zu Rudelbildungen zwischen den Spielern von Real Madrid und Barcelona. Auch ÖFB-Teamspieler David Alaba, der verletzungsbedingt zuschauen musste, war mittendrin.

Im Finish sah Barcelonas Mittelfeldstratege Pedri Gelb-Rot. Unmittelbar danach kam es zu tumultartigen Szenen an der Seitenlinie. Auch nach dem 2:1-Sieg von Real Madrid beruhigten sich die Gemüter nicht. 

Unter der Woche hatte Supertalent Lamine Yamal die Real-Profis bereits provoziert. Nach dem Spiel gingen unter anderem Routinier Dani Carvajal mit dem Barcelona-Kicker auf Konfrontationskurs. Auch Vinicius Junior knöpfte sich den Jungspund vor.

Alaba zählte zu jenen Personen, die zu schlichten versuchten. Und sogar Sicherheitskräfte und die Polizei mussten einschreiten.

Am Ende konnten die Streithähne getrennt werden. Doch die Szenen zeigten, wie wichtig die Partie für beide Mannschaft war.

Mbappe und Bellingham brillieren
Zum Sportlichen: Kylian Mbappe (22.) und Jude Bellingham (43.) schossen die „Königlichen“ am Sonntag bei einem Gegentor durch Fermin Lopez (38.) zum Heimsieg. Damit gelang Real auch eine kleine Revanche für die vergangene Saison, in der man alle vier Duelle mit dem Erzrivalen verloren hatte.

