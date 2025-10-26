Oberwart gewinnt den Schlager in Gmunden

Meister Oberwart hat den Schlager der sechsten Runde in der Basketball-Superliga bei den Swans Gmunden für sich entschieden. Die Burgenländer gewannen am Sonntag dank einer starken Schlussphase 77:64 (33:46) und zogen dadurch mit dem Tabellenzweiten Klosterneuburg gleich.
Die Dukes hatten am Samstag BC Vienna besiegt. Spitzenreiter ist Wels, das ein Spiel mehr als das zwei Punkte zurückliegende Verfolgerduo ausgetragen hat. Die Flyers gewannen gegen Eisenstadt 93:72 (44:35).
Gmunden liegt nach der zweiten Saisonniederlage sechs Punkte zurück auf Rang vier, hat gegenüber Wels aber zwei Spiele in der Hinterhand. BC Vienna und Kapfenberg, das Fürstenfeld 90:75 (34:30) besiegte, und Graz haben wie Swans sechs Zähler auf dem Konto.
