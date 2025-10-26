Louvre-Coup: Insider soll Dieben geholfen haben

Zwei Verdächtige in Untersuchungshaft

Das Diebesgut im Wert von rund 88 Millionen ist immer noch verschwunden, aber am Samstagabend nahm die Polizei zwei Verdächtige fest. Die beiden Männer sind aktuell in Untersuchungshaft und schon polizeibekannt – wegen Einbrüchen. Die Behörden hatten die beiden Verdächtigen schon seit einigen Tagen beobachtet, bevor sie festgenommen wurden.