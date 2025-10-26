Gartler statt Hedl: Hat Rapid ein Tormannproblem?

Nach dem guten Saisonstart mit 17 Punkten aus sieben Spielen war zuletzt bei Rapid der Wurm drin. Sowohl in der Liga als auch in der Conference League setzte es Niederlagen, teils deutlich, wie in Posen oder gegen Fiorentina. Torhüter Niklas Hedl dafür alleine die Schuld zu geben, wäre zu einfach. Ihn gänzlich aus der Verantwortung zu nehmen, wohl auch.