Gartler statt Hedl: Hat Rapid ein Tormannproblem?

Peter Stöger entschied sich beim Auswärtsspiel seiner Rapidler für eine Tormannrochade, stellte Paul Gartler zwischen die Stangen. Damit reagierte der Coach auf die zahlreichen Fehler seines Schlussmanns in den vergangenen Wochen. Krone+ sah sich an, ob Stögers Entscheidung auch von der Statistik gestützt wird.
Nach dem guten Saisonstart mit 17 Punkten aus sieben Spielen war zuletzt bei Rapid der Wurm drin. Sowohl in der Liga als auch in der Conference League setzte es Niederlagen, teils deutlich, wie in Posen oder gegen Fiorentina. Torhüter Niklas Hedl dafür alleine die Schuld zu geben, wäre zu einfach. Ihn gänzlich aus der Verantwortung zu nehmen, wohl auch.
