Der Große Preis von Mexiko – ab 21 Uhr LIVE

Renntag am Autodromo Hermanos Rodriguez. Der Große Preis von Mexiko beginnt um 21 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der Zwischenstand:
McLaren-Pilot Lando Norris hat das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko dominiert und sich überlegen den ersten Startplatz gesichert. Der Brite war am Samstag deutlich schneller als die Konkurrenz, das Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,262 Sek.) und Lewis Hamilton (+0,352) reihte sich dahinter ein. Weltmeister Max Verstappen kam im Red Bull nicht über Rang fünf (+0,484) hinaus, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri (+0,588) wird im zweiten McLaren nur von Platz sieben starten.
