Streifenwagen rammt Pkws: Mädchen (11) verletzt

Am Neubaugürtel kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall, als ein Streifenwagen bei einer Einsatzfahrt auf zwei wartende Autos prallte. Ein elfjähriges Kind wurde dabei leicht verletzt, alle Fahrzeuge wurden beschädigt.
Gegen 17.30 Uhr kam es zu dem folgenschweren Unfall, als ein Streifenwagen während einer Einsatzfahrt trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Der Funkwagen prallte auf das Heck eines wartenden Pkws, in dem eine 39-jährige Frau saß, und schob diesen Wagen auf das Fahrzeug eines 44-jährigen Mannes vor ihr.
Elfjährige durch Aufprall verletzt
Die elfjährige Tochter des Mannes, die auf dem Vordersitz saß, wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Berufsrettung Wien versorgte das Mädchen vor Ort medizinisch und brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Spital.
Alle beteiligten Fahrzeuge wurden bei der Kollision beschädigt. Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls übernommen.
