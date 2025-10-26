Streifenwagen rammt Pkws: Mädchen (11) verletzt

Gegen 17.30 Uhr kam es zu dem folgenschweren Unfall, als ein Streifenwagen während einer Einsatzfahrt trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Der Funkwagen prallte auf das Heck eines wartenden Pkws, in dem eine 39-jährige Frau saß, und schob diesen Wagen auf das Fahrzeug eines 44-jährigen Mannes vor ihr.