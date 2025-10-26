Grüne attackieren Regierung und wollen vor Gericht

Der grüne Abgeordnete Werner Kogler wirft der Regierung vor, „ein doppelbödiges und undurchsichtiges Spiel“ zu spielen. „Der Wirtschaftsminister, der ja ein so großer Fan des Abkommens ist, soll sich mit seinen Kollegen vom Bauernbund und der SPÖ hinsetzen, und sie davon überzeugen, einen neuen Antrag für das Mercosur-Abkommen zu beschließen. Sich aber als Kanzler oder auch als Vizekanzler hinzustellen und zu sagen, ja, wir nehmen den Parlamentsbeschluss eh ernst und stimmen dagegen – wohl wissend, dass das in dem von der Kommission gewählten Verfahren, völlig egal ist und das Abkommen einfach mit qualifizierter Mehrheit beschlossen wird.“