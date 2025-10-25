„Gibt nur Regeln für Arme, aber nicht für Reiche“

Die Analysen von Joseph Stiglitz lassen aufhorchen. In seinen Büchern und Vorträgen geht der US-Ökonom mit den deregulierten Märkten hart ins Gericht, kritisiert das Scheitern der Globalisierung scharf und warnt vor der Verschmutzung der „sozialen Ökosysteme“. Der 82-jährige Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, der zu den weltweit einflussreichsten Intellektuellen zählt, kam nach Wien, um im Rathaus eine Wiener Vorlesung zu halten, die ein leidenschaftliches Plädoyer für eine gleichermaßen gerechtere und freiere Welt wurde.