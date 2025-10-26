Die Lost Generation der Covid-Pandemie

Lukas war zwölf Jahre alt, als die Welt um ihn herum zum Stillstand kam. Mit Distance-Learning hatte er seine Probleme, Freunde traf er nur noch über den Bildschirm. Er zog sich immer mehr in die digitale Welt zurück. Die Nacht wurde zum Tag, der Tag zur Nacht. Die Folgen: psychische Probleme, Schulabbruch, Therapie. Nur dank professioneller Unterstützung hat er wieder zurück in die Spur gefunden. Ein Einzelfall? Keineswegs, sagt Michael Kögler, Vorsitzender des Vorarlberger Landesverbands für Psychotherapie. Er kennt die Probleme der Jugend aus unzähligen Beratungen und Therapiesitzungen. „Lukas ist nicht der Einzige. Vielen Jugendlichen ist es ähnlich ergangen – sie haben eine Art ’Second Life’ entwickelt, aus dem sie bis heute nur schwer herausfinden.“