Weihnachten an der Front

Das französische Département mit dem einprägsamen Namen „Nord“ ist nicht nur das bevölkerungsreichste, sondern auch eines der schmalsten, was unter anderem daran liegt, dass es an Belgien und die Nordsee grenzt und deshalb nicht mehr Platz hat. Lille und natürlich Roubaix sind die bekanntesten Städte und mit Beginn der industriellen Revolution entwickelte sich der Landstrich wegen der großen Kohlevorkommen zu einer prosperierenden Region. Das ist heute, siehe Ruhrgebiet, ganz anders und man spricht einigermaßen euphemistisch von einem „strukturschwachen Gebiet“, weil auch die später bedeutende Textilindustrie schon längst nicht mehr existiert. Eine Reise dahin lohnt sich trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb, sofern man ein Faible für den besonderen und spröden Charme ehemaliger Kohlereviere hat.