Am Stefanitag kommen die Bullen zu den Pioneers

Mit dem 5:2-Heimerfolg vor Weihnachten gegen Laibach – Maier (2), Schnetzer, Adams ung Gallant trafen – fuhren die Pioneers Vorarlberg in der ICE League zwar den achten Saisonsieg ein, auf die zehntplatzierten Capitals und das damit verbundenen Pre-Playoff-Ticket fehlen aber noch immer zwölf Punkte.