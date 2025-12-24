Am Stefanitag kommen die Bullen zu den Pioneers
In der ICE
Für die Pioneers Vorarlberg geht es nach Weihnachten mit dem nächsten Heimspiel gegen einen Topgegner weiter – am Stefanitag kommt der Meister aus Salzburg in die Vorarlberghalle.
Mit dem 5:2-Heimerfolg vor Weihnachten gegen Laibach – Maier (2), Schnetzer, Adams ung Gallant trafen – fuhren die Pioneers Vorarlberg in der ICE League zwar den achten Saisonsieg ein, auf die zehntplatzierten Capitals und das damit verbundenen Pre-Playoff-Ticket fehlen aber noch immer zwölf Punkte.
Die nächste Chance, Punkte für eine Aufholjagd zu sammeln, gibt es am Stefanitag: Da gastiert Salzburg in der Vorarlberghalle (18). Im ersten Saisonduell auf eigenem Eis gab es einen 3:2-Overtime-Sieg.
