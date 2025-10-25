Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Meilenstein

Kinderkrebsforschung: Hoffnung dank Hightech

Gesund
25.10.2025 10:00
200 Kinder erkranken in Österreich jährlich an Krebs. Bei Jugendlichen liegt die Zahl bei 120.
200 Kinder erkranken in Österreich jährlich an Krebs. Bei Jugendlichen liegt die Zahl bei 120.(Bild: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio)

An der St. Anna Kinderkrebsforschung gelingt es, mithilfe von Künstlicher Intelligenz eine einzelne Krebszelle unter einer Million gesunder Zellen präzise zu identifizieren. „Wir trainieren 40 Labore weltweit, und in diesen Laboren soll die Software zunächst zum Einsatz kommen“, erklärt Leukämie-Experte Dr. Michael Dworak. Ein Meilenstein.

0 Kommentare

Einen bedeutenden Durchbruch erzielte Dr. Michael Dworzak mit seinem Team an der St. Anna Kinderkrebsforschung (St. Anna CCRI) in Wien. Mit dem KI-gestützten Projekt „Autoflow“ soll es möglich sein, einzelne Leukämiezellen unter einer Million anderer zu identifizieren. Das könnte ein Meilenstein für die Diagnostik und Verlaufskontrolle von Akuter lymphatischer Leukämie (ALL) sein. 

Präzision, die Leben retten kann
„Die Künstliche Intelligenz wird keine Befunde erstellen“, sagt Dr. Dworzak. „Wir trainieren 40 Labore weltweit und in diesen Laboren soll die Software zunächst zum Einsatz kommen. Als Unterstützung bei der täglichen Auswertung.“ Auch bei anderen Krebsarten zeigt sich das Potenzial digitaler Systeme: Simon Gutwein, Doktorand an der St. Anna Kinderkrebsforschung, entwickelt Modelle zur Risikoeinschätzung bei Neuroblastomen – soliden (feste, an bestimmten Ort wachsende) Tumoren, die vor allem Kleinkinder betreffen.

Leukämie-Experte Dr. Michael Dworzak entwickelt innovative Diagnostik für Kinderkrebs. Seinem ...
Leukämie-Experte Dr. Michael Dworzak entwickelt innovative Diagnostik für Kinderkrebs. Seinem Team gelang der Durchbruch.(Bild: Susanne Zita)

Die Künstliche Intelligenz untersucht mikroskopische Aufnahmen, auf denen genetisches Material durch fluoreszierende Farbstoffe sichtbar gemacht wird. Dabei erkennt sie Muster, die für das menschliche Auge kaum erfassbar sind – etwa welche Zellen als bösartig gelten und wie zuverlässig diese Einstufung ist. „All diese Bilder kann augenscheinlich kein Mensch mehr vollständig überblicken“, betont Simon Gutwein. Die Software trifft eine Vorauswahl, die anschließend von Fachleuten überprüft wird – nicht als Ersatz, sondern als wertvolle Hilfe für die Diagnostik.

Zitat Icon

Man kann heute in vielen Fällen mit Zuversicht zu betroffenen Familien sagen: ,Ihr Kind wird wieder gesund.‘

DDr. Caroline Hutter, Leiterin des St, Anna CCRI und Ärztliche Direktorin des St. Anna Kinderspitals

Neue Therapien für aggressive Tumore
Auch an extrem seltenen Leiden wie der Langerhans-Zell-Histiozytose (LCH), die nur drei bis fünf Kinder pro Million betrifft, wird intensiv geforscht. Eine gemeinsame Studie von DDr. Caroline Hutter, Leiterin des St, Anna CCRI und Ärztliche Direktorin des St. Anna Kinderspitals, und Dr. Raphaela Schwentner von der St. Anna Kinderkrebsforschung zeigt, wie mutierte Zellen gesunde Nervenzellen angreifen. „Dieses Modell eröffnet neue Möglichkeiten, um eine Behandlung zu entwickeln, die sämtliche veränderte Zellen unschädlich macht“, erklärt Dr. Schwentner. Ziel ist es, Spätfolgen zu verhindern.

Dr. Eleni Tomazou widmet sich der Erforschung sogenannter pädiatrischer Sarkome – seltene, bösartige Krebsarten, die bei Kindern und Jugendlichen auftreten. Ihr Fokus liegt auf dem Ewing-Sarkom, einer besonders therapieresistenten Form von Knochen- und Weichteiltumoren.  

Von der Grundlagenforschung über die Analyse bis zur Therapie – alles geschieht unter einem ...
Von der Grundlagenforschung über die Analyse bis zur Therapie – alles geschieht unter einem Dach. Die KI identifiziert Krebszellen (Foto).(Bild: Susanne Zita)

„Wir können aber besser werden“, ist Dr. Eleni Tomazou überzeugt. Denn obwohl die Heilungschancen bei Kinderkrebs heute bei rund 80 Prozent liegen, stagnieren die Behandlungsmöglichkeiten für das Ewing-Sarkom.

Laut CCRI-Geschäftsführer Mag. Jörg Bürger stammen rund 70 Prozent der Finanzierung aus Spenden und Nachlässen. Eine staatliche Grundförderung gibt es nicht. Die restlichen Mittel werden über kompetitive Forschungsprogramme eingeworben.

Spitzenforschung braucht Ressourcen 
Partnerschaften mit Unternehmen gewinnen an Bedeutung – nicht zuletzt, weil wirtschaftliche Unsicherheiten die Spendenbereitschaft bremsen. Die enge Verbindung zwischen Labor und Klinik gilt als Schlüssel zum Erfolg. „Forschung auf hohem Niveau ist mit erheblichem Aufwand verbunden“, so DDr. Caroline Hutter. „Man kann heute in vielen Fällen mit Zuversicht zu betroffenen Familien sagen: ,Ihr Kind wird wieder gesund.‘“  

Und genau darin liegt die Hoffnung: Forschung und Medizin gehen Hand in Hand – damit aus Sorge wieder Zuversicht werden kann.

Mehr Informationen: www.kinderkebsforschung.at

Porträt von Susanne Zita
Susanne Zita
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Darmkrebs verhindern
Ab 45 empfohlen: Diese Vorsorge-Methoden gibt es
Fit durch den Herbst
Was unser Körper in der kalten Jahreszeit braucht
Leben mit Diabetes
Moderne Therapien – individuell und smart
Spezialist im Talk
Was tun bei chronischen Schmerzen?
Vergesslichkeit:
Was ist noch normal und wo beginnt Demenz?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
248.547 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.417 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
192.982 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Mehr Gesund
Ein Meilenstein
Kinderkrebsforschung: Hoffnung dank Hightech
Reha in Bad Erlach
Das Leben wieder spüren
Am 26. Oktober 2025
Zeitumstellung: So vermeiden Sie einen Mini-Jetlag
Krone Plus Logo
Arbeitsplatz reinigen
Achtung, Virenfallen: Wo im Büro die Keime lauern!
Verlängert das Leben
Hoffnung für Krebspatienten dank Corona-Impfung

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf