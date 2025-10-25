Kinderkrebsforschung: Hoffnung dank Hightech

Einen bedeutenden Durchbruch erzielte Dr. Michael Dworzak mit seinem Team an der St. Anna Kinderkrebsforschung (St. Anna CCRI) in Wien. Mit dem KI-gestützten Projekt „Autoflow“ soll es möglich sein, einzelne Leukämiezellen unter einer Million anderer zu identifizieren. Das könnte ein Meilenstein für die Diagnostik und Verlaufskontrolle von Akuter lymphatischer Leukämie (ALL) sein.



Präzision, die Leben retten kann

„Die Künstliche Intelligenz wird keine Befunde erstellen“, sagt Dr. Dworzak. „Wir trainieren 40 Labore weltweit und in diesen Laboren soll die Software zunächst zum Einsatz kommen. Als Unterstützung bei der täglichen Auswertung.“ Auch bei anderen Krebsarten zeigt sich das Potenzial digitaler Systeme: Simon Gutwein, Doktorand an der St. Anna Kinderkrebsforschung, entwickelt Modelle zur Risikoeinschätzung bei Neuroblastomen – soliden (feste, an bestimmten Ort wachsende) Tumoren, die vor allem Kleinkinder betreffen.