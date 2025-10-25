Vorteilswelt
„Das ist kein Zufall“

Fulminant! Bayern stellt 33 Jahre alten Rekord ein

Deutsche Bundesliga
25.10.2025 20:01
Der FC Bayern kommt aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus.
Der FC Bayern kommt aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

Der FC Bayern ist einfach nicht zu stoppen! Konrad Laimer und Co. setzten am Samstag in Gladbach ihre makellose Siegesserie fort und stellten einen Europarekord ein.

Die Münchner schlugen Borussia Mönchengladbach 3:0 (0:0) und festigten durch den achten Sieg die Tabellenführung in der Bundesliga. Über alle Wettbewerbe holten die Bayern sogar 13 Siege in 13 Spielen – so ein Saisonstart war in den großen europäischen Ligen nur der AC Mailand im Herbst 1992 gelungen.

„Dass wir jetzt 13 Pflichtspielsiege zum Saisonstart haben, ist kein Zufall. Das ist die Belohnung für harte Arbeit, konsequentes Training und eine klare Struktur in der Mannschaft“, betont Joshua Kimmich, der den Führungstreffer (64.) erzielte. „Wir haben eine richtig gute Truppe, und man sieht, dass auch die Jungs, die reinkommen sofort da sind. Jeder freut sich für den anderen, wenn er trifft oder eine Vorlage macht. Es ist eine sehr homogene Mannschaft, ohne dass alles nur ‘Friede, Freude, Eierkuchen‘ ist. Es gibt ein Leistungsprinzip, jeder will sich durchsetzen – aber alle tun es fürs Team.“

Stöger verschießt Elfmeter
Raphael Guerreiro erhöhte nach Klassezuspiel von Michael Olise auf 2:0 (69.). Den Anschlusstreffer verpasste Kevin Stöger. Der Österreicher verlud bei seinem Strafstoß zwar Neuer-Vertreter Jonas Urbig, traf aber nur die Stange (75.).

Lesen Sie auch:
Der FC Bayern München gewinnt in Gladbach.
Deutsche Bundesliga
Bayern jubelt nach Chaos, Leipzig feiert 6:0-Sieg
25.10.2025

Kurz darauf zeigte Bayerns Lennart Karl mit dem nächsten sehenswerten Tor sein Talent (80.). Harry Kane blieb im 13. Pflichtspiel der Saison erstmals ohne Torbeteiligung.

Porträt von krone Sport
krone Sport
