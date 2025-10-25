Andrew finanzierte Luxusleben mit geheimen Deals

Andrew soll aktuell nur eine einzige offizielle Einkommensquelle haben, berichtet „The Guardian“. Pro Jahr bekommt er 20.000 Pfund (knapp 23.000 Euro) Pension für die Zeit, in der er bei der Marine war. Allein mit dem Geld aus dieser Pension wird Andrew wohl kaum in der Lage gewesen sein, sich seinen Lebensstil zu finanzieren – wie zum Beispiel die angeblich 18 Millionen Pfund teure Lodge in der Schweiz, die er sich 2014 gekauft hat.