Suchaktion nach 78-Jährigen: „Kaum mehr Hoffnung“

Suchaktion beim Grazer Leechwald

Am heutigen Samstag rückten erneut die Einsatzkräfte aus: Mit einem Polizeihubschrauber und Polizeidiensthunden suchte man das Gebiet des Leechwalds ab. „Ich bin auch mit meinen Kindern den Leechwald abgegangen“, berichtet die Tochter der Vermissten. Doch erneut gab es keinerlei Hinweise auf ihren Verbleib. „Ich habe kaum mehr Hoffnung. Die Nächte sind kalt, und sie hat kaum etwas an.“