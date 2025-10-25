Vorteilswelt
Hinweise erbeten

Suchaktion nach 78-Jährigen: „Kaum mehr Hoffnung“

Steiermark
25.10.2025 19:42
Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz (Symbolbild).
Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz (Symbolbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Seit Mittwoch wird nach einer dementen Frau, die von der Grazer Dermatologie verschwunden ist, gesucht. Am Samstag rückte sogar ein Polizeihubschrauber aus, auch Suchhunde waren im Einsatz. Leider bisher ohne Erfolg – die Tochter der 78-Jährigen hat kaum noch Hoffnung.

0 Kommentare

Vor einigen Tagen wandte sich eine verzweifelte Steirerin an die „Krone“: Ihre 78-jährige Mutter war am Mittwoch, 22. Oktober, von der Dermatologie des Grazer Uniklinikums verschwunden. Dort wollte sie sich einer mehrtägigen Hautbehandlung unterziehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. „Sie hat nur Hausschuhe an und trägt nicht einmal eine Jacke“, berichtet ihre Tochter. Außerdem sei sie auf Medikamente angewiesen.

Mit Zeitverzögerung – anfangs herrschten Missverständnisse über die Demenzerkrankung der 78-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung – wurde am Mittwoch von der Polizei eine Fahndung eingeleitet. Mehrere Suchaktionen verliefen jedoch bisher ohne Erfolg. Ein Mobiltelefon hat die Frau nicht bei sich.

Suchaktion beim Grazer Leechwald
Am heutigen Samstag rückten erneut die Einsatzkräfte aus: Mit einem Polizeihubschrauber und Polizeidiensthunden suchte man das Gebiet des Leechwalds ab. „Ich bin auch mit meinen Kindern den Leechwald abgegangen“, berichtet die Tochter der Vermissten. Doch erneut gab es keinerlei Hinweise auf ihren Verbleib. „Ich habe kaum mehr Hoffnung. Die Nächte sind kalt, und sie hat kaum etwas an.“

Jeder Hinweis aus der Bevölkerung kann helfen. Die Frau ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß; 55-60 kg schwer; hat gräuliches, langes Haar; aufgrund einer Hautkrankheit hat sie auffallend dunkle Haut im Gesicht; bekleidet dürfte sie zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Hausschuhen und einer grauen Strickjacke gewesen sein; sie gilt allgemein als körperlich fit und wird als starke Raucherin beschrieben; Hinweise an: 059133/65 3333.

