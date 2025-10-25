WSG Tirol gegen Blau-Weiß Linz – ab 17 Uhr LIVE

Elfte Runde der österreichischen Bundesliga. Die WSG Tirol trifft auf Blau-Weiß Linz, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die Tiroler konnten ihren Abwärtstrend noch nicht stoppen, vor dem Heimspiel im Tivoli Stadion Tirol gegen BW Linz sind sie sieben Spiele sieglos. Zuletzt gab es dreimal keine Punkte. „Wir bauen keine Luftschlösser, jeder spricht die gleiche Sprache, es ist nicht so, dass nach drei Niederlagen ein Keil reingetrieben wird. Es ist hier bodenständig, ehrlich“, sagte WSG-Trainer Philipp Semlic. Der letzte Sieg gelang am 10. August mit einem 3:1 gegen den LASK. „Es ist irgendwie normal bei der WSG, dass es so Phasen geben kann.“
Wichtig sei es, gegen die Linzer zumindest anzuschreiben. Dafür dürfe man nicht wieder „billige Gegentore“ wie beim 2:3 gegen die Wiener Austria kassieren, so Semlic, dem der verletzte Quincy Butler fehlt. Der Einsatz des kränklichen Benjamin Böckle ist zudem fraglich. Bei den Linzern setzt man auf die erfahrene Angriffsreihe rund um Shon Weissman, der in seinen 36 Ligaspielen 34 Mal getroffen hat, Ronivaldo und Thomas Goiginger. Man habe in den vergangenen Wochen „mehrfach gezeigt, dass wir mit jeder Mannschaft der Liga mithalten können“, sagte BW-Coach Mitja Mörec.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.