WSG Tirol gegen Blau-Weiß Linz – ab 17 Uhr LIVE

Die Tiroler konnten ihren Abwärtstrend noch nicht stoppen, vor dem Heimspiel im Tivoli Stadion Tirol gegen BW Linz sind sie sieben Spiele sieglos. Zuletzt gab es dreimal keine Punkte. „Wir bauen keine Luftschlösser, jeder spricht die gleiche Sprache, es ist nicht so, dass nach drei Niederlagen ein Keil reingetrieben wird. Es ist hier bodenständig, ehrlich“, sagte WSG-Trainer Philipp Semlic. Der letzte Sieg gelang am 10. August mit einem 3:1 gegen den LASK. „Es ist irgendwie normal bei der WSG, dass es so Phasen geben kann.“