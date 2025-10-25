SCR Altach gegen TSV Hartberg – ab 17 Uhr LIVE

Der SCR ist für Hartberg eine Art Lieblingsgegner, aus den vier Duellen der Vorsaison holte die Elf von Trainer Manfred Schmid zwei Siege und zwei Remis. Insgesamt ist man seit acht Spielen gegen die Vorarlberger ungeschlagen. Dementsprechend selbstbewusst tritt man die 700-km-Reise an. „Wir präsentieren uns in guter Form und sind für jeden Gegner nicht einfach zu bespielen. Was uns derzeit fehlt, ist der Sieg“, erklärte Schmid, der weiter auf Offensivkraft Jed Drew (Rücken) verzichten muss, aber auf einen Einsatz von Lukas Fridrikas (Gehirnerschütterung) und Patrik Mijic (Zahn-OP) hofft.