Bundesliga im Ticker

SCR Altach gegen TSV Hartberg – ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
25.10.2025 05:27
Hartberg-Trainer Manfred Schmid
Hartberg-Trainer Manfred Schmid(Bild: GEPA)

Elfte Runde der österreichischen Bundesliga. Der SCR Altach empfängt den TSV Hartberg, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker unten. 

Hier der Liveticker:

Im Altacher Schnabelholz kommt es ebenfalls zum Duell zweier Tabellennachbarn, die zuletzt Erfolgserlebnissen nachgelaufen sind. Sowohl der SCR als auch der TSV sind seit vier Ligaspielen sieglos. Das 2:2 in Salzburg war zuletzt für Altach ein Schritt in die richtige Richtung, Fabio Ingolitsch forderte aber ein besseres Defensivverhalten. „Wir müssen die Gegentore reduzieren, den Kasten sauber halten und vorne unsere Chance nützen. Speziell vor den eigenen Fans wollen wir Tore abliefern“, meinte der Trainer, dem Stürmer Ousmane Diawara (Adduktoren) auszufallen droht.

Fabio Ingolitsch
Fabio Ingolitsch(Bild: GEPA)

Auf der Torhüterposition reagierten die Rheindörfler auf die Blessuren der Ersatzgoalies Daniel Antosch und Paul Pfiffer und verpflichteten am Freitag Tino Casali. Der 29-Jährige, der bereits von 2020 bis 2023 in Altach spielte, war zuletzt vereinslos und könnte schon am Samstag der Ersatz von Stammkeeper Dejan Stojanovic sein.

Der SCR ist für Hartberg eine Art Lieblingsgegner, aus den vier Duellen der Vorsaison holte die Elf von Trainer Manfred Schmid zwei Siege und zwei Remis. Insgesamt ist man seit acht Spielen gegen die Vorarlberger ungeschlagen. Dementsprechend selbstbewusst tritt man die 700-km-Reise an. „Wir präsentieren uns in guter Form und sind für jeden Gegner nicht einfach zu bespielen. Was uns derzeit fehlt, ist der Sieg“, erklärte Schmid, der weiter auf Offensivkraft Jed Drew (Rücken) verzichten muss, aber auf einen Einsatz von Lukas Fridrikas (Gehirnerschütterung) und Patrik Mijic (Zahn-OP) hofft.

