Nächster 99ers-Trainer soll ein „Kapazunder“ sein

Die Freistellung von 99ers-Trainer Harry Lange war ein Paukenschlag in Graz. Präsident Herbert Jerich erklärt im „Krone“-Gespräch, was hinter dem Trainerwechsel steckt, was er von einem potenziellen Nachfolger erwartet und welches Profil der neue Mann haben soll.
Samstagfrüh – nur wenige Stunden nach der 2:3-Overtime-Pleite bimmelte das Handy der Grazer Verantwortlichen. Die Entscheidung von Präsident Herbert Jerich stand da schon fest: 99ers-Trainer Harry Lange muss gehen!
