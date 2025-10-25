Ärger bei Polizisten: Nebenjob wird eingeschränkt

Nach einem vermeintlichen Missbrauch bei Prüfungsabnahmen und Durchfallsquoten in Vorarlberg hat jetzt die steirische Landespolizeidirektion die für steirische Beamte die lukrative Nebentätigkeit stark eingeschränkt.
Ein vermeintlicher Betrug bei der Abnahme von Führerscheinprüfungen sorgte in den letzten Monaten in Vorarlberg für Aufruhr: In den letzten Jahren erhöhte sich die Zahl der nicht bestandenen Prüfungen signifikant. Vor allem nebenberufliche Sachverständige, darunter auch Polizisten, sollen dafür verantwortlich sein, so der Verdacht. Für die Wiederholungen soll zusätzlich Geld lukriert worden sein. In Vorarlberg hat die Landespolizeidirektion bereits Konsequenzen gesetzt: Ihre Mitarbeiter dürfen keine Prüfungen mehr abnehmen, der lukrative Nebenverdienst wurde abgedreht – zusätzlich zu den ohnehin bekannten Sparmaßnahmen.
