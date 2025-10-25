Kein Nickerchen, Scheib dennoch auf „Meisterstufe“

„Es war oft so das Denken von mir, ich muss 100 Prozent geben, sonst reicht es nicht. Aber das war wirklich ein Irrglaube. Die Lockerheit und der Mittelweg sind, glaube ich, das Geheimnis, richtig schnell zu sein und Rennen zu gewinnen“, führte sie in einem ersten ruhigen Moment nach ihrem Triumphzug aus. Ihr Weltcup-Debüt hatte die Athletin des SC ATUS Frauental schon im Jänner 2018 am Kronplatz gegeben. Verletzungen und Krankheiten bremsten sie anschließend aber wiederholt aus. Ihre erste Top-Ten-Platzierung im Riesentorlauf ließ dadurch bis November 2023 auf sich warten, da war sie Siebente in Killington. Dann ging es schnell und relativ konstant nach oben.